"Заря" отказала экс-тренеру сборной Англии

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов ошарашил признанием, что во время поиска претендентов на пост главного тренера, клуб отказал знаменитому Свен-Ерану Эрикссону.

"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Еран Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов — языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" — сейчас это неприемлемо", — цитирует Рафаилова Sportarena.

Свен-Еран Эрикссон

Сергей Рафаилов объяснил, почему выбор был сделан в пользу экс-тренера "Вердера".

"Виктор Скрипник знает украинский футбол, но в тоже время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате. После переговоров ударили по рукам и начали работу вместе", — сказал генеральный директор луганской "Зари".

В качестве главного тренера Свен-Ёран Эрикссон возглавлял "Бенфику", "Рому", "Фиорентину", "Лацио", сборную Англии, "Манчестер Сити" и другие клубы. Последние два года специалист работал со сборной Филиппин.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов применил санкции к футболистам своей команды за неудовлетворительные результаты. Игроки луганского клуба потеряли в зарплате.

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