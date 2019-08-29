"Заря" в голевом матче вылетела из Лиги Европы

Луганский футбольный клуб "Заря" сыграл вничью с "Эспаньолом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и не смог пробиться в групповой турнир.

Поединок в Запорожье на "Славутич Арене" завершился со счетом 2:2.

После разгромного поражения неделю назад в Барселоне (1:3) подопечным Виктора Скрипника необходимо было забивать.

Весь первый тайм украинские футболисты атаковали ворота соперника, создали множество голевых ситуаций, но в итоге пропустили сами, когда испанцы реализовали единственный опасный момент.

Легионер "Эспаньола" Факундо Ферейра после подачи углового перевисел защитников и ювелирно пробил в штангу, от которой мяч залетел в сетку Шевченко. После гола аргентинец показал "молотки", намекая на времена его пребывания в донецком "Шахтере". Для Ферейры этот гол стал 11-м в ворота "Зари"

Во втором тайме "Заря" дважды отыгрывалась, но победу вырвать так и не смогла.

"Заря" Украина – "Эспаньол" Испания 2:2

Голы: 0:1 – 34 Феррейра, 1:1 – 54 Леднев, 1:2 – 62 Варгас, 2:2 – 78 Русин.

Заря – Шевченко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Леднев (Юрченко, 68), Иванисеня, Громов (Русин, 58), Кочергин, Хомченовский, Михайличенко, Будковский (Кабаев, 82).

Эспаньол – Диего Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Льюис Лопес, Калеро, Рока, Дардер (Санчес, 66), Мелендо, Гранеро, Варгас (Кампусано, 77), Феррейра (У Лэй, 73).

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников по групповому этапу узнал донецкий "Шахтер".

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