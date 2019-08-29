Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Заря" в голевом матче вылетела из Лиги Европы

805 Читать материал на украинском

Луганский футбольный клуб "Заря" сыграл вничью с "Эспаньолом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и не смог пробиться в групповой турнир.

Поединок в Запорожье на "Славутич Арене" завершился со счетом 2:2.

После разгромного поражения неделю назад в Барселоне (1:3) подопечным Виктора Скрипника необходимо было забивать.

Весь первый тайм украинские футболисты атаковали ворота соперника, создали множество голевых ситуаций, но в итоге пропустили сами, когда испанцы реализовали единственный опасный момент.

Легионер "Эспаньола" Факундо Ферейра после подачи углового перевисел защитников и ювелирно пробил в штангу, от которой мяч залетел в сетку Шевченко. После гола аргентинец показал "молотки", намекая на времена его пребывания в донецком "Шахтере". Для Ферейры этот гол стал 11-м в ворота "Зари"

Во втором тайме "Заря" дважды отыгрывалась, но победу вырвать так и не смогла.

"Заря" Украина – "Эспаньол" Испания 2:2

Голы: 0:1 – 34 Феррейра, 1:1 – 54 Леднев, 1:2 – 62 Варгас, 2:2 – 78 Русин.

Заря – Шевченко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Леднев (Юрченко, 68), Иванисеня, Громов (Русин, 58), Кочергин, Хомченовский, Михайличенко, Будковский (Кабаев, 82).

Эспаньол – Диего Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Льюис Лопес, Калеро, Рока, Дардер (Санчес, 66), Мелендо, Гранеро, Варгас (Кампусано, 77), Феррейра (У Лэй, 73).

Новости
"Судороги": Скрипник рассказал, почему "Заря" не устояла в Барселоне

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников по групповому этапу узнал донецкий "Шахтер".

Следи онлайн за боем Ломаченко – Кэмпбелл у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Украина Запорожье
Тег
ФК Заря
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...