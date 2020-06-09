Луганский футбольный клуб "Заря" может прекратить существование, если не сможет выйти в Лигу Европы, сообщает Tribuna.com.

Президент "Зари" Евгений Геллер не выделяет деньги на клуб, который продолжает существовать, в основном, за счет средств, вырученных на трансферах.

Матч Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря"

Игрокам луганского клуба за счет транша "Крузейро" (645 тысяч евро от "Крузейро") по долгу за Виллиана Гомеса выплатили зарплату за февраль и март.

Геллер дал понять, что для продолжения существования "Зари" клуб должен выходить в следующий розыгрыш Лиги Европы и получать призовые средства от УЕФА. В противном случае убыточный проект может закрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 "Заря" за две минуты драматично проиграла "Эспаньолу" в квалификации Лиги Европы и не смогла выйти в групповой этап.

В текущем чемпионате УПЛ луганчане делят вторую строчку с "Динамо".