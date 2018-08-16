"Заря" в драматичном матче вышла в плей-офф Лиги Европы

Луганская "Заря" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла с "Брагой" в результативную ничью 2:2 и вышла в плей-офф. Первая игра в Запорожье завершилась со счетом 1:1.

Португальцы с первых минут захватили инициативу, раз за разом напрягая Луиса Филиппе опасными атаками. Игроков из Луганска прижали всем составом к воротам, прострелами и навесными передачами, заставляя на полную мощность отрабатывать в защите.

Лишь к середине тайма украинцы смогли перейти центр поля, однако "Брага" по-прежнему контролировала ход игры.

Сразу после перерыва украинцы убежали в опаснейшую контратаку и могли открывать счет, но Рафаэль бездарно растранжирил выход один на один. А через 20 минут "Брага" свой шанс использовала. Жоау Новайш мощным ударом со штрафного открыл счет в поединке.

Португальцы расслабились и спустя пять минут были наказаны. Рафаэль ювелирным ударом в "шестерку" сравнял счет.

Воодушевленные луганчане пошли в атаку, но вместо забитого мяча, пропустили сами. Защитники нерасторопно сыграли в своей штрафной, позволив набегающему Рикардо Орте эффектно замкнуть прострельную передачу с правого фланга.

Решающий мяч на 80-й минуте забил Караваев, завершив массированную атаку украинцев. Последние мгновенья матча прошли в штурме от футболистов из Португалии, но счет так и не изменился.

В плей-офф "Заря" сыграет с немецким "Лейпцигом". Первая игра запланирована на 23 августа - ответная через неделю.

Брага Португалия – Заря Украина 2:2 Голы: 1:0 – 65 Жоау Новайш, 1:1 – 70 Рафаэл Ратао, 2:1 – 73 Орта, 2:2 – 83 Караваев.

Брага – Матеус, Раул Силва (Пабло, 38), Секейра, Фигейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Виана, Орта, Эшгайю, Франсержио, Жоау Новайш (Рикардо, 79), Эдуарду, Диего Соуза.

Заря – Луис Филиппе (Махарадзе, 68), Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Леднев (Кочергин, 46), Харатин, Караваев, Хомченовский, Силас, Рафаэль Ратао (Кабаев, 76).

Предупреждения: Диего Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатин (34), Хомченовский (40), Орта (50), Силас (63), Вернидуб (64).

ФК "Мариуполь" не смог повторить подвиг луганчан и завершил выступления в Лиге Европы. Подопечные Александра Бабича после разгрома от "Бордо" в домашнем матче (1:3) проиграли и в гостях со счетом 1:2.

Судьбу встречи решили два гола в дебюте второго тайма. С интервалом в несколько минут "Мариуполь" пропустил точные удары от Пундже и Санкаре. Гол в ответ от Фомина уже ничего не решал.

Бордо Франция – Мариуполь Украина 2:1 (0:0, 2:1) Голы: 1:0 – 54 Пундже, 2:0 – 56 Санкаре, 2:1 – 66 Фомин.

Бордо – Костиль, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отавио (Плашил, 89), Юссуф, Лерагер (Тчуамени, 62), Камано (Вада, 63), де Превиль.

Мариуполь – Гальчук, Белый, Дава (Яворский, 46), Демири, Тищенко (Вакула, 62), Чурко, Мишнев, Пихаленок, Кирюханцев (Полегенько, 46), Фомин, Борячук.

Предупреждения: Борячук (22), Пихаленок (88), Левчук (90).

Напомним, что накануне киевское "Динамо" прошло "Славию" в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.