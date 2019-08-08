"Заря" спаслась от поражения в Лиге Европы

Луганская "Заря" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с болгарским ЦСКА. Встреча на стадионе "Васил Левски" в Софии завершилась со счетом 1:1.

Украинский клуб полностью провалил первый тайм, отдав инициативу сопернику. Хозяева мощно атаковали и на 13-й минуте Эвандро да Силва открыл счет после флангового прострела. Кочергин позволил совершить передачу, а Михайличенко не успел за форвардом, переправившим мяч в ворота.

За весь тайм луганчане создали лишь один опасный момент, но смогли сравнять счет. На 45-й минуте Юрченко пробросил мяч Хомченовскому в штрафную ЦСКА, а Дмитрий в попытке сделать прострел попал сопернику в руку.

После перерыва украинские футболисты стали откровенно играть на удержание счета, что им сделать и удалось.

ЦСКА София Болгария – "Заря" Украина 1:1

Голы: 1:0 – 13 Эвандро, 1:1 – 45, пенальти Юрченко.

ЦСКА София – Черняускас, Турицов (Фаббрини, 62), Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Эвандро.

Заря – Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко (Русин, 65), Хомченовский, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Лунев (Леднев, 65), Будковский.

Предупреждения: Бикел (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббрини (75).

Второй украинский клуб в Лиге Европы, ФК "Мариуполь", сенсационно сыграл вничью с голландским АЗ. Матч в Одессе на "Черноморце" завершился со счетом 0:0.

"Мариуполь" Украина – АЗ Алкмар Голландия 0:0

Мариуполь – Худжамов, Полегенько, Быков, Чоботенко, Чурко, Мишнев, Тищенко (Кирюханцев, 86), Чех (Танковский, 63), Вакула, Федорчук, Горбунов (Дава, 76).

АЗ Алкмар – Бизот, Вюйтенс (Класи, 73), Влар, Свенссон (Сугавара, 80), Аувеян, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Мидтше (Гудмундссон, 86), Вейндал, Боадю.

Предупреждения: Свенссон (25), Чех (26), Боадю (59), Полегенько (90).

Ответная игра с ЦСКА пройдет в четверг, 15 августа. Начало матча в Запорожье - 20:00.

"Мариуполь", если победит АЗ, в плей-офф раунде сыграет против победителя пары "Антверпен" – "Виктория" Пльзень.

Луганская "Заря" в случае победы над ЦСКА София сыграет в финале квалификации с победителем пары "Люцерн" – "Эспаньол".

Первые матчи плей-офф раунда состоятся 22 августа, ответные – через неделю

Напомним, что во 2-м раунде квалификации луганчане прошли черногорскую "Будучность". Первый матч на выезде завершился победой со счетом 3:1 - ответный 1:0.

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