"Заря" добыла сенсационную победу в Лиге Европы

Луганская "Заря" в пятом туре группового этапа Лиги Европы добыла неожиданную победу над английским "Лестером". Встреча на запорожской "Славутич Арене" завершилась со счетом 1:0.

Букмекерские конторы перед матчем давали коэффициент 1,71 на победу "Лестера". На ничью можно было поставить с показателем 4,00, а на победу "Зари" – 5,00.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев поля. "Заря", потеряв все шансы на плей-офф, уверенно атаковала англичан. Украинские футболисты часто били по воротам, однако существенной опасности голкиперу "Лестера" это не несло.

Лишь один раз Уорд совершил сейв. На 35-й минуте Андрейс Циганикс нанес пушечный удар из-за пределов штрафной. Мяч летел в правый угол, но голкипер смог перевести его на угловой.

Сразу после перерыва украинцы могли открывать счет. Активный Кочергин убежал в контратаку на фланге, выполнил точный пас в центр, и Владлен Юрченко головой стряхнул пыль с перекладины.

В оставшееся игровое время "Лестер" также имел великолепный шанс вырвать победу. Келети Ихеаначо бил низом в правый угол с края штрафной, но Никола Василь продемонстрировал великолепную реакцию.

Развязка наступила на 81-й минуте. Аллахьяр Сайядманеш заменил Алесандра Гладкова и спустя три минуты забил победный гол. 19-летний нападающий сборной Ирана после прострела Дениса Фаворова сделал счет 1:0.

На последних секундах англичане могли уйти от поражения, но фантастический удар Ундера парировал Василь.

"Заря" Украина – "Лестер" Англия 1:0

Гол: 1:0 – 84 Сайядманеш.

Заря – Василь, Иванисеня, Абу-Ханна, Фаворов, Юрченко, Цыганик, Назарина, Кочергин, Кабаев, Гладкий (Сайядманеш, 81), Громов (Перович, 90).

Лестер – Уорд, Рикарду Перейра (Томас, 46), Джастин, Морган (Фукс, 56), Сеюнджю (Фофана, 17), Ундер, Прат (Мэддисон, 78), Барнс, Чоудури, Ндиди (Менди, 56), Ихеаначо.

Предупреждения: Цыганик (32), Рикарду Перейра (42), Ихеаначо (45), Менди (58), Назарина (74), Фофана (87).

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Заря" добыла сенсационный результат. Матч с АЕКом завершился разгромной победой украинских футболистов (0:3).

В 1-м туре подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграли "Лестеру" со счетом 0:3, во втором уступили португальской "Браге" (1:2), а матч 3-го тура ЛЕ "Заря" – АЕК завершился со счетом 1:4