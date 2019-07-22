"Заря" и "Мариуполь" узнали своих соперников в Лиге Европы

Украинские клубы "Мариуполь" и "Заря" узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги Европы.

По результатам жеребьевки, состоявшейся в Ньоне, "Мариуполь" сыграет с победителем пары АЗ (Голландия) - "Хакен" (Швеция), а луганчане в случае выхода в третий раунд квалификации встретятся с сильнейшим из дуэта ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

"Мариуполь" стартует с 3-го раунда квалификации Лиги Европы пресс-служба ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" первый матч проведет дома, а "Заря", если пробьется в следующий этап, сыграет первую игру на выезде.

Следует отметить, что "Мариуполь" участвовал в жеребьевке в статусе несеянного и в любом случае получил бы более рейтингового оппонента. Среди потенциальных соперников "Мариуполя" значились победитель пары "Вулверхэмптон" (Англия) - "Крузейдерс" (Сев. Ирландия), победитель пары "Легия" (Польша) - КуПС (Финляндия), победитель пары "Гент" (Бельгия) - "Виторул" (Румыния), победитель пары АЗ (Голландия) - "Хакен" (Швеция), а также датский "Мидтьюланн".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник пресс-служба ФК "Заря"

"Заря", напротив, имела сеянный статус. Правда, ей еще по итогам двух матчей (25 июля и 1 августа) нужно пройти черногорскую "Будучност". Среди возможных соперников "Зари" в 3-м раунде отбора были: "Трабзонспор" (Турция), победитель пары "Утрехт" (Голландия) - "Зриньски" (Босния), победитель пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия), победитель пары "Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фареры), "Бней-Иегуда" (Израиль), победитель пары "Гонвед" (Венгрия) - "Университатя" (Румыния).

Добавим, что матчи этого раунда состоятся 8-го и 15 августа.

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