"Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в плей-офф Лиги Европы

Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы.

По результатам жеребьевки, которая прошла в Ньоне, стало известно, что в случае прохода болгарского ЦСКА (София) в 3-м отборочном раунде, "Заря" сыграет с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

ФК "Заря"

"Мариуполь", если сумеет преодолеть в 3-м раунде отбора голландский АЗ, сыграет на этапе плей-офф с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

ФК "Мариуполь"

Первые матчи состоятся 22 августа, а ответные - 29 августа.

Лига Европы. Раунд плей-офф

"Люцерн" (Швейцария) / "Эспаньол" (Испания) - ЦСКА София (Болгария) / "Заря" (УКРАИНА)

"Мариуполь" (УКРАИНА) / АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия) / "Виктория" (Чехия)

Добавим, что победители раунда плей-офф получают пропуск в групповой турнир Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне своего потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов узнал вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

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