"Заря" добыла вторую подряд победу в Лиге Европы: спортивные итоги 3 декабря

Александр Чеканов Футбол 09:32, 4.12.2020

Луганская "Заря" добыла вторую подряд победу в Лиге Европы, а в России борцы устроили побоище во время чемпионата страны.

Кроме того, украинец Роман Яремчук забил красивый гол в Лиге Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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