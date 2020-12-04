'Заря' добыла вторую подряд победу в Лиге Европы: спортивные итоги 3 декабря

Луганская "Заря" добыла вторую подряд победу в Лиге Европы, а в России борцы устроили побоище во время чемпионата страны.

Кроме того, украинец Роман Яремчук забил красивый гол в Лиге Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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