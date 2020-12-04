"Заря" добыла вторую подряд победу в Лиге Европы: спортивные итоги 3 декабря
Луганская "Заря" добыла вторую подряд победу в Лиге Европы, а в России борцы устроили побоище во время чемпионата страны.
Кроме того, украинец Роман Яремчук забил красивый гол в Лиге Европы.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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