"Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы

Луганская "Заря" во 2-м туре Лиги Европы проиграла дома португальской "Браге". Поединок в Запорожье на заполненной зрителями на 15% "Славутич Арене" завершился со счетом 1:2

Все ключевые события в матче произошли в дебюте первого тайма. Уже на 11-й минуте португальцы забили два гола, обеспечив себе нужный результат.

Сперва Паулинью вышел на кросс с правого фланга и замкнул подачу в ближнюю девятку, а затем Гайтан отметился фантастическим ударом с лета.

После этого игра проходила в равной борьбе. Луганчане много атаковали, много били по воротам, создавали опасные моменты, но хотя бы сократить отставание так и не смогли.

Рисунок игры не поменялся и после перерыва. Хозяева старались часто использовать фланги, простреливая в штрафную, но защита "Браги" справлялась с угрозами без видимых проблем.

Свой гол игрок "Зари" забили на последней, 5-й добавленной минуте, за несколько секунд до финального свистка.

В третьем туре украинцы 5 ноября примут греческий АЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграли "Лестеру" со счетом 0:3, а португальцы с таким же счетом победили АЕК.