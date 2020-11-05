"Заря" – АЕК – 0-0: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

Луганская "Заря" в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы принимает на своем поле одного из лидеров греческой Суперлиги АЕК.

Команда Виктора Скрипника играет с коллективом из Салоник на поле стадиона "Славутич-Арена" в Запорожье. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Заря – АЕК. Начало – в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАРЯ – АЕК

Лига Европы. 3-й тур

Группа G

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

"Заря" (Луганск, Украина) – АЕК (Салоники, Греция) – 0:0

"Заря": 30. Шевченко – 15. Вернидуб, 20. Абу Ханна, 7. Кочергин, 10. Хомченовский, 21. Иванисеня, 28. Громов, 97. Цыганикс, 80. Юрченко, 8. Лунев, 22. Кабаев

Запасные: 23. Василь, 5. Руфати, 45. Фаворов Д., 4. Цвек, 27. Назарина, 9. Перович, 50. Гринь, 90. Сайядманеш, 11. Гладкий

АЕК: 1. Цинтотас – 5. Неделчару, 22. Инсуа, 24. Сварнас, 88. Василантонопулос, 19. Чигринский, 6. Крстичич, 17. Танкович, 20. Манталос, 28. Шахов, 10. Ливайя

Запасные: 30. Атанасиадис, 99. Теохарис, 3. Лопеш, 26. Хнид, 15. Лаци, 25. Галанопулос, 44. Шабанаджович, 70. Ботос, 11. Ансарифард, 52. Христопулос, 53. Махерас, 14. Албанис

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60 МИНУТ ДО МАТЧА. Приветствуем вас, дорогие друзья. Луганская "Заря" сегодня попытается добыть первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

50 МИНУТ ДО МАТЧА. На стадион команды прибыли.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Разминка идет. Кстати, у греков Чигринский в основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" в матче Лиги чемпионов, играя без 12 футболистов.