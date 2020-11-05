"Заря" разгромно проиграла в Лиге Европы

Луганская "Заря" в 3-м туре Лиги Европы проиграла дома греческому АЕКу. Встреча в Запорожье на "Славутич Арене" завершилась со счетом 1:4.

Как и в матче с "Брагой", подопечные Виктора Скрипника пропустили быстрый гол и долго не могли прийти в себя.

АЕК грамотно оборонялся и остро контратаковал, увеличив свое преимущество на 34-й минуте.

"Заря" могла переломить ход игры незадолго до перерыва, но Кабаев упустил очень хороший момент.

После перерыва разгром луганчан продолжился.

Украинская команда смогла забить гол престижа, но менее чем через минуту АЕК вкатил четвертый гол, разорвав "Зарю" контратакой.

"Заря" Украина – АЕК Греция 1:4 (0:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 6 Танкович, 0:2 – 34 Манталос, 0:3 – 54 Ливая, 0:4 – 81 Ливая, 1:4 – 81 Кочергин.

Заря – Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Лунев (Назарина, 46), Цыганик, Громов (Сайядманеш, 46).

АЕК – Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджович, 70), Танкович (Ансарифард, 75), Крстичич (Галанопулос, 85), Неделчару, Ливая.

Предупреждения: Манталос (30), Вернидуб (66), Ансарифард (77), Инсуа (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграли "Лестеру" со счетом 0:3, а во втором уступили португальской "Браге" (1:2).