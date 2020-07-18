Заразившийся коронавирусом Милевский рассказал, как протекает болезнь

Заразившийся COVID-19 украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский у себя на Youtube-канале рассказал, как проходит его болезнь.

По словам экс-игрока сборной Украины он сидит дома на самоизоляции уже 12-й день и ему разрешено выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

"Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при всём при этом нет никаких симптомов: нет ни кашля, ни пневмонии, ни температуры за эти 12 дней не было. Единственное, что когда это все только начиналось, то пропало обоняние", – поделился откровением футболист.

В связи с этим Милевский вспомнил даже прикол в раздевалке.

"Брали брызгали дезодорантами и нюхали. Но это сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Ну есть случаи и похуже. Есть люди, которые температурят и с пневмонией. Все это плохо", – сказал Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба "Динамо" уж подтвердила шесть случаев заболевания. Среди инфицированных был и украинец Александр Нойок.