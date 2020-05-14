Заразившийся COVID-19 футболист "Миная" Игорь Вагин рассказал, как проходит болезнь

Максим Богданов Футбол 23:29, 14.05.2020 Обновлено: 00:50, 15.05.2020

Заболевший коронавирусом игрок футбольного клуба "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области Игорь Вагин рассказал, как протекает заболевание.

Игорь Вагин
ФК Минай

"Слава богу, у меня все хорошо, сама болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. И я не в больнице, как все пишут, а дома – на самоизоляции", – цитирует 27-летнего хавбека пресс-служба "Миная".

По словам футболиста он контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус.

"Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу. Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам, по которым уже очень соскучился", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вагин стал первым украинским футболистом, который заболел на COVID-19.

Напомним, что УПЛ официально назвала дату возобновления чемпионата Украины по футболу.

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