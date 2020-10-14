Заразившийся COVID-19 Роналду пошел на хитрость, чтобы сократить срок карантина

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Криштиану Роналду

Заразившийся коронавирусом нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, но не остался на самоизоляции на родине, а улетел в Турин.

Как сообщает издание Football-Italia, в Италии недавно сократили срок обязательного карантина с 14 до 10 дней. Звездный нападающий пропустит следующие матчи "Ювентуса" против "Кротоне" в Серии А и киевского "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов, но успеет вернуться к поединку с "Вероной" в первенстве страны, если сдаст отрицательный тест на коронавирус.

Скорее всего, это не поможет Роналду сыграть против "Барселоны" во второй игровой день ЛЧ из-за правил УЕФА, которые запрещают выходить на поле менее, чем через 7 дней после получения негативного результата теста на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса.

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