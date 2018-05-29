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Заразился от Кариуса: вратарь сборной Ирландии совершил дикий ляп в матче с Францией - видео курьеза

2.1тЧитать новость на украинском

Вратарь английского "Брэдфорда" и национальной сборной Ирландии Колин Дойл отметился диким ляпом во время товарищеского матча с командой Франции. В игре на парижском "Стад де Франс" 32-летний голкипер совершил невероятную ошибку, фактически забросив мяч в свои ворота.

Эпизод произошел на 43-й минуте встречи. После стремительной атаки хозяев поля мяч оказался у полузащитника французов Набиля Фекира. Он нанес не самый сложный удар метров с 15, который Дойл обязан был отбивать, однако от кулаков ирландского вратаря мяч по высокой дуге оказался в воротах.

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Ляп Дойла можно сравнить с ошибкой вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с "Реалом".

Отметим, что Франция обыграла ирландцев – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь клуба одной из низших лиг чемпионата Румынии придумал новый способ затянуть игровое время.

Объекты
Сборная Франции по футболусборная Ирландии по футболу
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