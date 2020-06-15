Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, который выступает на правах аренды за "Карпаты", прогулялся по центру Львова без маски, несмотря на то, что сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад.

"Большого криминала в этом нет, потому что он сдал положительный тест на коронавирус 17 дней назад. То есть, 14 дней необходимого карантина уже прошло. Но я не видел ни официальной информации от “Карпат”, ни от самого Дубинчака, что он повторно сдал тест, который показал, что он уже не болен. Мы не требуем, чтобы он сидел на самоизоляции, но можно хотя бы маску надеть или не идти в самый центр? Если в кафешку не сходишь – умрешь? Очень хотелось бы услышать официальную реакцию "Карпат" и самого Дубинчака", – сказал ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

Напомним, что ранее сам футболист подтвердил информацию о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Карпатах" COVID-19 был зафиксирован у 26 человек.

Позже стало известно, как львовский клуб будет доигрывать сезон в украинской Премьер-лиге.