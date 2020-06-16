Зараженный коронавирусом игрок "Динамо" объяснил прогулку по центру Львова без маски

Зараженный коронавирусом защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который выступает за "Карпаты" на правах аренды, отреагировал на фото, где он прогуливается по центру Львова без маски.

"Должен отреагировать на множество сообщений. Фото правдивое. Я был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат. Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров! Вирус перенес бессимптомно", – написал Дубинчак у себя в Instagram.

Футболист извинился и объяснил, что был в кофейне и не успел надеть маску после выхода на улицу.

"Что касается маски, то я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе и отойдя менее 100 метров, не успели еще надеть маски назад. Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознания. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам", – подытожил Дубинчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Карпатах" COVID-19 был зафиксирован у 26 человек.

Позже стало известно, как львовский клуб будет доигрывать сезон в украинской Премьер-лиге.