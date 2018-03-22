Запретят играть? Легендарный футболист влип в историю: все подробности

У нападающего английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича могут возникнуть серьезные проблемы с британской Футбольной Ассоциацией из-за его нового партнерского соглашения, сообщает Mirror.

Сотрудничество со шведским футболистом может стать частью кампании по продвижению букмекерской конторы BetHard, которая намерена стать ведущим спортивным букмекером Европы.

Однако, согласно правилам ФА, спортсменам, тренерам, менеджерам, судьям и персоналу клубов запрещено делать ставки на матчи, трансферы, тренерские назначения, выбор составов команд и дисциплинарные взыскания.

Кроме того, запрещено рекламировать или участвовать в продвижении букмекерских контор. Нарушение последнего правила может стать причиной серьезных проблем у Ибрагимовича.

Если выяснится, что шведский нападающий действительно нарушил правила ФА, его могут попросить разорвать сотрудничество с букмекером. Кроме того, швед может быть оштрафован или дисквалифицирован.

Напоминаем, что Швеция, за которую ранее выступал Ибрагимович, вошла в число стран, которые готовы поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России.