Запретить вратарей! Звезда "Барселоны" отметился нелепым поступком: курьезное видео

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес отметился глупейшей выходкой во время матча Копа Америка, который в эти дни проходит в Бразилии.
Звезда сборной Уругвая в очередной раз проявил свой эмоциональный характер в поединке против чилийцев. В одном из моментов Суарес оказался на выгодной позиции, однако, пробивая с острого угла, попал в руку вратаря, от которой мяч ушел на угловой.
Нічого особливого. Просто Луїса Суареса хтось покусав у матчі Копа Америка 🤣 @luissuarez9 @copaamerica #Obozrevatel #Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #video #videooftheday #football #футбол #прикол #fun #epic #fail #фейлы #фэйл #спорт #sports #player #goal #CopaAmerica #Suarez #Uruguay
Луис не придумал ничего лучшего, кроме как… потребовать у бригады арбитров назначить пенальти в ворота соперника. Правда, осознав глупость своих действий, нападающий уругвайцев прекратил апеллировать к судьям.
Отметим, что встреча завершилась минимальной победой Суареса и Ко – 1:0.
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