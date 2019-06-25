Запретить вратарей! Звезда "Барселоны" отметился нелепым поступком: курьезное видео

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес отметился глупейшей выходкой во время матча Копа Америка, который в эти дни проходит в Бразилии.

Звезда сборной Уругвая в очередной раз проявил свой эмоциональный характер в поединке против чилийцев. В одном из моментов Суарес оказался на выгодной позиции, однако, пробивая с острого угла, попал в руку вратаря, от которой мяч ушел на угловой.

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Луис не придумал ничего лучшего, кроме как… потребовать у бригады арбитров назначить пенальти в ворота соперника. Правда, осознав глупость своих действий, нападающий уругвайцев прекратил апеллировать к судьям.

Отметим, что встреча завершилась минимальной победой Суареса и Ко – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Бразилии Роберто Фирмино забил невероятно оригинальный гол на Копа Америка.

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