"Заплати мне": капитан "Реала" вышел из себя после провала в Лиге чемпионов

После вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов испанский защитник Серхио Рамос поскандалил с президентом клуба Флорентино Пересом. Капитан "королевского клуба" ответил на критику функционера.

После поражения от "Аякса" 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Перес наехал на футболистов "Реала". Функционер обвинил их в отсутствии самоотдачи, плохой игре, использовав при этом слово "позорный". Капитан "сливочных" не выдержал и жестко ответил Пересу.

"Заплатите мне, и я уйду. Я отдал все, всего себя ради эмблемы клуба и вас лично", - цитирует Рамоса AS.

Серхио Рамос Real Madrid C.F.

Напомним, что помимо неудачи в еврокубках "Реал" также проиграл в полуфинале Кубка Испании каталонской "Барселоне". В чемпионате "сливочные" отстают от "сине-гранатовых" на 12 очков и сохраняют лишь теоретические шансы на успешное завершение сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо готов во второй раз в карьере принять мадридский "Реал". Однако он поставил королевскому клубу жесткое условие.

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