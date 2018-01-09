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Заметают следы: в России начался адский переполох из-за ЧМ-2018

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В РФ возник серьезный переполох накануне домашнего чемпионата мира по футболу. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во избежание каких-либо последствий начало срочную проверку всех игроков сборной России на допинг.

Сразу в несколько клубов Премьер-лиги пришло письмо с требованием предоставить полную информацию о местонахождении футболистов, входящих в расширенный список кандидатов в национальную сборную России. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мутко против".

Отмечается, что клубы должны направить в РУСАДА даты и место проведения предсезонных сборов, а также информацию о лекарствах и БАДах, принимаемых игроками национальной команды. "Видимо, урок все-таки усвоен", - пишет источник.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что Россию могут исключить из состава ФИФА из-за допинг-скандала.

Как сообщал "Обозреватель", ФИФА подозревает известных российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов.

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