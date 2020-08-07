Замена Тайсону? "Шахтер" нацелился на футболиста из чемпионата Португалии

Донецкий "Шахтер" нашел замену своему лидеру бразильцу Тайсону, который неоднократно намекал на то, что хочет покинуть команду.

Как сообщает издание Record, "горняки" заинтересованы в подписании 27-летнего левого вингера "Браги" Фабиу Мартинша, который также может сыграть справа и в центре полузащиты.

В прошедшем сезоне он выступал за "Фамаликан" на правах аренды. Футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Португалии, забив 12 голов (6 с пенальти) и отдав 6 результативных передач. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 3,2 миллиона евро, а контракт с "Брагой" действует до лета 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, интерес к Тайсону проявляет "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский.