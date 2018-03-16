Замена Хачериди: "Динамо" готовит неожиданный трансфер известного защитника

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" планирует усилить оборону. Столичный клуб может в ближайшее время провернуть неожиданный трансфер, подписав бывшего защитника харьковского "Металлиста" Папу Гуйе.

Как стало известно "Обозревателю", 33-летний экс-футболист сборной Сенегала уже несколько дней находится на клубной базе "бело-синих" в Конча-Заспе. Таким образом Гуйе вполне может стать заменой Евгению Хачериди, у которого летом заканчивается контракт.

Потенциальный новичок "Динамо" серьезно всполошил известного украинского журналиста, заместителя главного редактора журнала "Футбол" Андрея Шахова.

"Да что там, в конце концов, происходит?! Да поставьте вы тренера, который готов и хочет с молодежью работать и доверяет ей! Да определитесь с направлением развития: делаем ставку на своих воспитанников, на молодёжь или на пенсионеров, которым надо заработать последний раз! Хватит паниковать! Хватит шарахаться из стороны в сторону! Хочу подчеркнуть, что я далек от мысли, что играть должны исключительно 20-летние. Нет, им нужны рядом ветераны, опытные игроки, которые могут подсказать, дать, научить. Но не Гуйе же!" - написал Шахов в Facebook.

Напомним, накануне "Динамо" проиграло "Лацио" дома и вылетело из Лиги Европы.