Зальцбург – Айнтрахт: матч Лиги Европы отменен. Названа причина

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом", который должен был состояться 27 февраля в 22:00 по киевскому времени, перенесен из-за штормового предупреждения.

Как сообщает Twitter DW Sports, в австрийском Зальцбурге ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 120 км/час. Руководители клубов заявили, что о новой дате поединка будет объявлено в кратчайшие сроки.

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

BREAKING: Eintracht Frankfurt's Europa League last-32 second leg away at Red Bull Salzburg tonight has been called off due to a storm warning, with winds of up to 120km/h expected.



The club say an alternative date will be announced as soon as possible.#SGE #UEL pic.twitter.com/gdGOU89s0V — DW Sports (@dw_sports) February 27, 2020

Стоит отметить, что первый матч, который прошел в немецком Франкфурте, закончился разгромной победой местного "Айнтрахта" со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что в организации могут принять решение о приостановке розыгрышей еврокубков из-за распространения коронавируса.

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