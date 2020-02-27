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27 февраля • обновлено в 17:16
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Зальцбург – Айнтрахт: матч Лиги Европы отменен. Названа причина

1.2т
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Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом", который должен был состояться 27 февраля в 22:00 по киевскому времени, перенесен из-за штормового предупреждения.

Как сообщает Twitter DW Sports, в австрийском Зальцбурге ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 120 км/час. Руководители клубов заявили, что о новой дате поединка будет объявлено в кратчайшие сроки.

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

Матч "Айнтрахт" - "Зальцбург"

Стоит отметить, что первый матч, который прошел в немецком Франкфурте, закончился разгромной победой местного "Айнтрахта" со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что в организации могут принять решение о приостановке розыгрышей еврокубков из-за распространения коронавируса.

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Тема
Лига Европы
Место
Австрия Зальцбург
Тег
ФК Айнтрахт
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