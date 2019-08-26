"Закулисная игра": Суркис жестко прошелся по УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о встрече с президентом Премьер-лиги Томасом Гриммом, на которой обсуждался вопрос создания так называемого единого телепула.

Деталями общения президент столичного клуба поделился в интервью программе "Профутбол".

Игорь Суркис

"Я встретился с Томасом Гриммом в своем кабинете. Я говорил как президент "Динамо", человек, который поставил подпись под пятилетним контрактом с "1+1". Они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему ваши каналы (группа каналов "1+1" – Ред.), почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это же был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра", - отметил Суркис.

По мнению президента "Динамо", Гримм не обладает необходимым авторитетом в украинском футболе.

"У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел ли он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня будоражить общественность и переводить футбол на платные каналы?" – сказал Суркис.

Напомним, в июле Премьер-лига заявила о создании так называемого единого телепула, однако де-факто его не существует - несколько клубов УПЛ, в том числе "Динамо", не согласились на требования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис назвал фамилии игроков "Динамо", с которыми не готов расстаться.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram