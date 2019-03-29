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"Закрывать лавочку!" Экс-игрок сборной Украины выступил против иностранцев

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Бывший футболист "Днепра" и "Карпат" Артем Федецкий выступил категорически против натурализации в сборной Украины.

Комментируя для FootBoom дебют в составе команды Андрея Шевченко форварда Жуниора Мораеса, экс-игрок "желто-синих" подчеркнул, что иностранцы никогда не будут так выкладывать за национальную команду, как украинцы.

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Артем Федецкий

Артем Федецкий

ФФУ

"Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где можно все делать в своих интересах. У нас достаточно много классной молодежи, с которой надо работать. Результат? Это уже совсем другой вопрос. Если вы хотите результат, да, можно натурализовать 11 игроков из других стран, но я считаю, что это будет неправильно. Украина всегда славилась хорошими игроками. Но важно иметь и патриотизм. Только украинец понимает, что такое играть за свою страну", – заявил Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении Украины из-за участия Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

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Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал с Мораесом
Персоны
Артем ФедецкийЖуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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