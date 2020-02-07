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8 февраля • обновлено в 07:45
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Закатил между ног: голкипер сборной Уругвая отметился глупейшим автоголом

2.8т
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Вратарь сборной Уругвая до 23 лет Игнасио де Арруабаррена стал главным антигероем поединка олимпийской квалификации против Бразилии.

На 40-й минуте первого тайма при счете 1:0 в пользу уругвайцев атака их соперников закончилась подачей с фланга и ударом головой в руки голкипера. Казалось, что ему удалось без проблем зафиксировать мяч, но в следующую секунду игровой снаряд оказался за линией ворот, прокатившись между ног Де Арруабаррене.

Уругвай до 23 - Бразилия до 23 лет

Уругвай до 23 - Бразилия до 23 лет

Курьезный автогол стал последним результативным действием в матче, который закончился со счетом 1:1. После двух туров лидером группы является Аргентина, одержавшая победы в обоих поединках, у бразильцев в активе два очка, а у Уругвая и Колумбии – по одному.

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Тема
Олимпиада-2020
Теги
сборная Бразилии по футболу сборная Уругвая по футболу
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