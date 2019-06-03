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Закарпатские болельщики жестоко избили судью — фото

1.6тЧитать материал на украинском

Грандиозной дракой закончился матч высшей лиги чемпионата Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" и ФК "Поляна".

Недовольные действиями арбитра, который, по мнению болельщиков "Карпат", не засчитал "чистый" гол в ворота гостей и не отменил взятие ворот хозяев после 100-процентного оффсайда, фанаты "Карпат" после завершения игры выбежали на поле и начали жестоко избивать арбитра. Только после вмешательства полиции удалось прекратить драку, в которой, по словам закарпатских футбольных чиновников, участвовал и главный тренер команды хозяев.

Избитый судья матча

Избитый судья матча

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В ближайшие дни на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья будет рассмотрен этот дикий случай и виновных обещают строго наказать, сообщает zakarpattya.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жутким побоищем досрочно завершился ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком". Когда до финальной сирены оставалось чуть более 4-х минут, игроки устроили массовую драку на воде.

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Иванов Ваня
Иванов Ваня
просто сдали бы на мыло
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