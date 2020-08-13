Захожу в раздевалку, а он плачет, – экс-игрок "Динамо" о том, как Шовковский ударил Хачериди

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов вспомнил, как Александр Шовковский ударил Евгения Хачериди после матча Лиги Европы против "Маккаби" в 2011 году.

"Когда мы играли с "Шерифом" (на самом деле с "Маккаби" – Ред.), Хачериди получил смешную красную карточку. У меня была травма, поэтому я был на трибуне. Я захожу в раздевалку и вижу, что он сидит и плачет, но я не вижу, почему. А Шовковский на него до сих пор кричит. Но тут он поднимает голову, и оказывается, что у него на лбу огромная красная шишка. Я спросил у Вукоевича: "Что случилось?" А он ответил, что Шовковский ударил Хачериди, потому что это уже не в первый раз", – рассказал Попов в интервью SportArena TV.

Напомним, что "Динамо" нужна была победа в домашнем матче против "Маккаби", чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, однако в начале второй половины остались вдевятером после удалений Леандро Алмейды и Хачериди и упустили победу, закончив поединок вничью – 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о драке с украинским защитником рассказал сам Александр Шовковский.