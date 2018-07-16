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Загреб в огне! Хорваты устроили незабываемое шоу на встрече сборной с ЧМ-2018

2.2тЧитать новость на украинском

Главная площадь Загреба имени Бана Елачича полает. Многотысячная армия болельщиков встретила сборную Хорватии, которая триумфально завершила чемпионат мира по футболу в России, выйдя в финал мундиаля.

Подопечные Златко Далича уступили французам в решающем матче 2:4, но от этого любви и преданности фанатов к "шашечным" меньше не стало.

На главной площади столицы страны творится истинное безумие. Пускают фейерверки, жгут фаера и распевают национальные песни.

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Напомним, сборная Хорватии на турнире с первого места вышла из группы, обыграв Аргентину (3:0), Нигерию (2:0) и Исландию (2:1). "Шашечные" на мундиале 2018 дважды пробивали себе дорогу в следующую стадию в серии пенальти и один раз все закончилось в экстратаймах - в полуфинале против англичан - 2:1.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
ХорватияЗагреб
Объект
сборная Хорватии по футболу
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