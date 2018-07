Загреб в огне! Хорваты устроили незабываемое шоу на встрече сборной с ЧМ-2018

Главная площадь Загреба имени Бана Елачича полает. Многотысячная армия болельщиков встретила сборную Хорватии, которая триумфально завершила чемпионат мира по футболу в России, выйдя в финал мундиаля.

Подопечные Златко Далича уступили французам в решающем матче 2:4, но от этого любви и преданности фанатов к "шашечным" меньше не стало.

After 5,5 hours of traveling 20 kilometers from airport next to Zagreb, Croatian national team arrived to the main square. And the square is BURNING. #croatia #zagreb #BudiPonosan pic.twitter.com/l2jmXr0uaK