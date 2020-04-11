"Загнать в резервацию?" Худжамов сказал, что надо сделать с Усиком за его слова про Россию
Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что после слов Усика про Россию, боксера лучше игнорировать.
"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу", - цитирует Худжамова tribuna.com.
В тоже время футболист считает, что высказывания Усика - один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны.
"Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - подытожил Худжамов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Худжамов заявил, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.