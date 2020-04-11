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11 апреля • обновлено в 17:41
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"Загнать в резервацию?" Худжамов сказал, что надо сделать с Усиком за его слова про Россию

5.7т
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Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что после слов Усика про Россию, боксера лучше игнорировать.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

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"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу", - цитирует Худжамова tribuna.com.

В тоже время футболист считает, что высказывания Усика - один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны.

"Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - подытожил Худжамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Худжамов заявил, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Рустам Худжамов
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семенов Александр
семенов Александр
Рустам хз кокой то там голкипер, учит украинцев, как ими жить . Критикуя одного из самых известных украинцев в мире , чемпиона мира, сам то рустам, какие титулы, завоевал, чем Украину прославил.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Правильно, р-усика , как гав-но лучше не трогать чтоб не воняло. Это и всех сруских касается
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Всея Руси Князь, мы поэтому усраинцев и не трогаем ))
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