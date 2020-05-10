Задавать тон в мире: как "Динамо" выиграло первый еврокубок

Месяц май – знаковый для киевского "Динамо". Ведь день рождения клуба – 13 мая 1927 года. Это самый титулованный клуб на всем постсоветском пространстве. Судите сами.

Киевляне принимали участие во всех 54-х чемпионатах СССР. В динамовской коллекции 13 золотых чемпионских наград, девять раз динамовцы совершали круг почета с Кубком страны огромной страны. Три раза выигрывали Суперкубок СССР, трижды "бело-синим" доставался Кубок сезона. В 1961-м киевляне первыми прервали гегемонию московских клубов в чемпионате страны.

Динамовцы также 15-кратные чемпионы Украины, 11-кратные обладатели Кубка страны, восемь раз выигрывали Суперкубок Украины. В богатой коллекции киевлян также три еврокубка – два Кубка кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок Европы-1975.

Горнило динамовского клуба прошли три обладателя "Золотого мяча" – Олег Блохин (1975 г.), Игорь Беланов (1986 г.) и Андрей Шевченко (2004 г.). Игроки киевского клуба Юрий Войнов и Юрий Коваль в составе сборной СССР выиграли первый чемпионат Европы в 1960 году. Виктор Серебряников, Леонид Островский, Виктор Чанов принимали участие в трех чемпионатах мира, нынешний тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко – олимпийский чемпион и чемпион трех стран (СССР, Италии и Шотландии).

Заслуженные мастера спорта Владимир Мунтян и Олег Блохин – семикратные чемпионы СССР. Андрей Шевченко – многократный чемпион Украины, чемпион Италии в составе "Милана", победитель Лиги чемпионов-2004. Многолетний вратарь "Динамо" Александр Шовковский – 14-кратный (!) чемпион и 11-кратный (!) обладатель Кубка Украины. 636 матчей сыграл СаШо в официальных турнирах. Владимир Онищенко – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, серебряный призер ЧЕ-1972. Леонид Буряк по пять раз становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.

А какие знаменитые тренеры работали в "Динамо" с 1954 года. Олег Ошенков, Вячеслав Соловьев, Виктор Маслов, Александр Севидов, Валерий Лобановский… В разные годы на тренерском мостике столичного клуба находились соратники и ученики Валерия Васильевича: Михаил Фоменко, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, Олег Блохин, Сергей Ребров, Александр Хацкевич, сейчас вновь в динамовскую "реку" окунулся Алексей Михайличенко.

Еще долго можно перечислять достижения "Динамо" с берегов Днепра, которое в 2017-м отметило свое 90-летие. И очень хочется, чтобы нынешнее поколение "бело-синих" умножало эти достижения как на внутренней, так и европейской аренах.

Ну а первую весомую победу на европейской арене динамовцы одержали 14-го мая 1975 года. О первом евротриумфе мы и напомним.

Путь на поле стадиона "Сент-Якоб"

Путь к первому Кубку кубков для чемпиона СССР, киевского "Динамо", начался 18 сентября 1974 года на поле Республиканского стадиона матчем 1/16 финала с ЦСКА "Септемврийске знамя" (София, Болгария). 75 тысяч болельщиков стали свидетелями минимальной победы – 1:0 (Блохин). Такой же счет в пользу гостей повторился 2 октября в Софии (гол вновь на счету Блохина).

В 1/8 финала "Динамо" дважды обыграло "Айнтрахт" из Франкфурт-на-Майне (ФРГ) – 3:2 и 2:1. В четвертьфинале вновь две победы – 1:0 и 2:0 – над турецким "Бурсаспором". В полуфинале в двух матчах с "ПСВ Эйндховен" (Нидердланды) динамовцы обменялись победами – 3:0 в Киеве и 1:2 в Эйндховене, пройдя дальше за счет лучшей разницы мячей.

И вот пришло время долгожданного финала – "Динамо" встречалось с "Ференцварошем" (Будапешт, Венгрия). УЕФА назвал место и день проведения решающего поединка – 14 мая 1975 года в швейцарском Базеле на стадионе "Сент-Якоб".

Покорение первой кубковой вершины

Базель второй раз принимал финалистов Кубка кубков – в 1969-м арена стала счастливой для братиславского "Слована". Пришло время команды с берегов Днепра. "Ференцварош" путь к финалу преодолел без поражений, поэтому был соперником более чем серьезным для киевлян. На поле команды пригласил арбитр Дэвидсон из Шотландии. Решающий поединок освещали 186 журналистов и 50 фоторепортеров.

"Динамо" победило убедительно – 3:0. А провели матч подопечные Валерия Лобановского в таком составе: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Мунтян, Колотов, Коньков, Буряк, Онищенко, Блохин. Трижды настроение команде из Венгрии и конкретно вратарю "Ференцвароша" Геци испортили Онищенко (18 мин., 39 мин.) и Блохин (67 мин.).

Вот воспоминания о том блестящем финале заслуженного мастера спорта Леонида Буряка: "По полю, чеканя шаг, идет оркестр. Полицейские отгораживают часть поля напротив центральной трибуны. Мы выстраиваемся возле столика, на котором стоит сверкающий серебром заветный кубок. Казалось, от него исходит сияние, как от звезды. Представляю себе, что сейчас делается на Родине, как ликуют наши болельщики и как счастливы родные и друзья! Стоит, тысячу раз стоит пройти нелегкий путь, пережить все, что пережили мы, чтобы принять участие в таком матче и победить! Думал ли когда-то я, что на мою долю выпадет столь огромное счастье! Президент УЕФА Артемио Франки вручает нашему капитану Виктору Колотову трофей, а каждому игроку "Динамо" по золотой медали с изображением завоеванного приза. Ну что ж, теперь домой. Как радостно возвращение, когда везешь победу!" Приятно затем было читать такие комментарии.

Артемио Франки, президент УЕФА: "Динамовский клуб – действительно наивысшего международного класса. Давно не видел, чтобы одна команда так убедительно доказала в финале свое превосходство над другой".

Енэ Дальноки, главный тренер "Ференцвароша": "Отлично – единственная оценка, которой заслуживают советские спортсмены. В команде, победившей нас, много замечательных игроков. Трошкин хорошо видит поле, отлично действует в сложных ситуациях, также понравилась игра Блохина, Онищенко, Буряка, Решко, Колотова, Фоменко. Но главное в том, что нынче киевское "Динамо" – одна из наиболее перспективных команд в мире".

Стефан Ковач, старший тренер голландского "Аякса": "По-моему, киевляне вполне способны задавать тон в современном европейском футболе".

Швейцарская газета "Ля Сьюисс": "Давно уже европейская клубная команда не вызывала своей игрой такого энтузиазма на трибунах".

Вот таким было 14 мая 1975 года первое покорение европейской кубковой вершины динамовцами из столицы Украинской ССР. Второе было в 1986-м в Лионе, и также в мае. О нем в следующий раз.

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