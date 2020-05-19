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19 мая • обновлено в 15:10
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"Зачем рисковать": капитан английского клуба Трой Дини отказался тренироваться из-за коронавируса

1.3т
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Капитан "Уотфорда" Трой Дини отказался принимать участие в тренировках команды, поскольку переживает за здоровье своего 5-месячного сына.

"На этой неделе мы должны возвращаться к тренировкам. Я сказал, что не буду в них участвовать. Одного человека хватит, чтобы подхватить эту заразу. Я не хочу приносить это домой – моему сыну пять месяцев и у него проблемы с дыханием. Я не хочу рисковать его здоровьем. Мои близкие важнее денег", – цитирует слова Дини издание The Sun.

Трой Дини

Трой Дини

Он рассказал, что принял участие во встрече лидеров команд и руководителей английской Премьер-лиги, и они не сумели убедить его продолжать играть и тренироваться.

"На встрече я задал несколько простых вопросов, но мне на них не ответили. Если они не владеют информацией, то зачем мне рисковать?" – добавил Дини.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела ограничения для игроков во время и после матчей в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
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