Забытый подвиг и облом Роналду: 5 выводов, в которые тяжело поверить после победы Украины над Португалией

Вечером 14 октября для футбольной Украины важным было только одно - национальная сборная вышла на Евро-2020. Однако в игре с Португалией "сине-желтые" совершили не одно чудо.

"Остается только результат, игра - забывается", - любят говорить практичные и прагматичные болельщики. Но матч с Португалией стал (и останется) для украинцев настоящим исключением, когда игра и рядом стоящее запомнится не хуже счет 2:1.

OBOZREVATEL пишет в очередную золотую страницу истории сборной и рассматривает, чем именно потрясла и удивила сборная Украины, и какие подвиги "сине-желтых" вечером 14 октября можно будет рассказать внукам.

В последний раз "Олимпийский" был таким еще до войны

"Ничего себе, уже все забито!" - люди, заходившие на трибуны НСК "Олимпийский" на матч, не обходились без удивления. Ведь уже за 20-30 минут до игры стадион фактически на 100 процентов был заполнен.

Сборная Украины выиграла группу, добыв 6 побед кряду

Это, собственно, и ожидалось - такая игра после двух лет отсутствия матчей сборной в Киеве имел отличный ажиотаж. Однако именно таким живым и взрывным "Олимпийский" в последний раз был еще в 2013-м, до войны на Донбассе и кризиса, когда мы в "славные времена" принимали Францию в плей-офф отбора ЧМ-2014. Да, после того "сине-желтые" играли в Киеве с Испанией и Хорватией - тоже добротные матчи, но все же они никак не дотягивали до вчерашнего батла с Португалией.

Почему так? Главное - сборная начала играть в футбол, настоящий хороший футбол, чем по простой истине снова привлекает людей на трибуны. Та самая истина проще простого: болельщика не обманешь - чем хуже игра, тем меньше людей на трибунах. Сейчас же сборная Шевченко дошла до такого уровня, что на нее стало приятно ходить в любом случае, независимо от соперника, даже ради самой игры.

Повторили далекий подвиг 2005-го

Победой над Португалией Украина не только доказала свою силу и неслучайность выигранной группы отбора, но и укрепила свой статус - есть победа над действующими чемпионами Европы!

Андрей Ярмоленко (слева) все ближе приближается к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко

В порыве эйфории на трибунах "Олимпийского" даже начали восторгаться, что наша сборная впервые в истории добыла такую победу. Близко, но нет - во второй раз. Впервые "сине-желтым" удалось "снять скальп" с сильнейшей команды Европы в 2005-м, в матче с Грецией. Да-да, это то самое победное шествие на ЧМ-2006, Олег Блохин и единственный гол Андрея Гусина.

Однако та победа была лишь на пути на ЧМ и стала одной из составляющих успеха, позже будучи перекрыта более громкой гостевой победой над Турцией (3:0). Сейчас же обыграна более статусная Португалия в куда более значимом матче.

Шевченко трансформирует сборную как никогда ранее

После периода Михаила Фоменко украинские болельщики уже и думать перестали, что сборная Украины может играть иначе кроме как в одного форварда и с максимально насыщенной полузащитой в два опорника. Шевченко же сумел напомнить обратное - может, да еще и успешно!

Андрей Шевченко

Еще по ходу квалификации на ЧМ-2018, своей первой кампании в роли тренера, Шевченко со штабом уже начали экспериментировать с атакой, подыскивая варианты для Зинченко и Коваленко в центре поля и выдвигая для этих игроков не совсем привычные требования, если сравнивать с их функциями в клубах. А затем появился еще и Марлос.

Вчера же Шевченко продемонстрировал настоящий мастер-класс в плане тактической готовности на игру. На первый взгляд, тот самый Марлос вообще сыграл центрфорварда, но на деле оказалось, что команда вообще отказалась от классического центрального нападающего. Марлос действовал оттянуто и довольно глубоко, а настоящими "клинками" стали Яремчук и Ярмоленко, номинально и при обороне играя вингеров.

Это дало возможность при атаках здорово дезориентировать опорную зону и защитников Португалии, когда Марлос вместе с Зинченко и Малиновским собирали все внимание на себе и оттягивали максимум опеки соперника. А в это время Яремчук и Ярмоленко очень удачно пользовались свободными зонами, при атаке стартуя не с места у кромки, а с полупозиции ближе к центру. И оба "Я" забили по голу. Да, Яремчук удачно сыграл после стандарта, а вот Ярмоленко своим открыванием как раз отлично показал эффективность плана Шевченко и свою роль в нем.

Кривцов - директор матча

Уже на первых минутах матча Сергея Кривцова было не узнать - его игра моментами просто поражала. В итоге сборная так и не пропустила с игры (только со стандарта - пенальти), а Кривцову смело можно присваивать статус "директор матча".

Сергей Кривцов (№4) в игре с Португалией был настоящим оплотом обороны

В этом отборе Украине часто не хватало лидера обороны - опытного центрального защитника рядом с молодым Матвиенко, который руководил бы тылом "сине-желтых". И тот же Кривцов ранее не мог справиться с такой ролью, часто выглядя вполне посредственно. Однако вчера Сергей как будто преобразился - минимум проигранных единоборств, не было грубых ошибок, везде успевал на опережение. И да, как раз после удара Кривцова головой на добивание сыграл Яремчук (а сам Сергей в том моменте выиграл дуэль у Роналду). Впору надеяться, что на Евро-2020 у Украины будет новый лидер обороны как тот же Ракицкий или Ващук в свое время.

Украина наконец-то избавилась от комплекса "последних минут"

Когда за 15 минут до конца Тарас Степаненко был удален, а Португалия отыграла один мяч, почти все болельщики напряглись - упускать победу в концовке для украинских клубов и сборной очень привычно. За многие годы это уже стало печальной традицией.

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Но вчера команда Шевченко показала, что в ее случае этот недуг уже в прошлом. "Сине-желтые" не только не растерялись, обороняясь в меньшинстве, но и за 5-7 минут сумели снова перехватывать мяч под длительный контроль и даже остро атаковать. При этом украинцы не играли лихорадочно и "на вынос", а спокойно делали все для сохранения мяча. Железная выдержка и осмысленность действий вместе с тактической выучкой - украинцы фактически лишили соперника возможности устроить финальный штурм и отыграться.

Более того, еще и сами создали пару моментов, и счет 3:1 был очень реален. Конечно, и португальцы создали свои моменты, была и перекладина. Но это был уже результат не "перепуганной" игры нашей команды, а последних рывков высококлассной атаки Португалии. Украина же показала, что теперь умеет не только выигрывать и брать результат, но и спокойно доводить матчи до победного конца даже в усложненных условиях.

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