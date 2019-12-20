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20 декабря • обновлено в 15:12
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/ Новости футбола

Забыл правила: в Польше забили невероятно курьезный гол

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Очень курьезный эпизод случился в матче третьего по силе дивизиона Польши между "Конкордией" и "Ураганом", который закончился со счетом 3:1.

Как сообщает newsru.co.il, мяч после сильного броска из аута в исполнении 18-летнего игрока "Конкордии" Чиприана Мацижевски летел прямо в руки голкиперу, но он не рассчитал траекторию и отправил игровой снаряд в сетку.

Ляп голкипера

Ляп голкипера

Стоит отметить, что голы, забитые прямым вбрасыванием из аута, не считаются. Если бы вратарь не коснулся мяча, то счет на табло остался бы прежним.

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Место
Польша
Тег
курьез
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