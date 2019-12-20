Забыл правила: в Польше забили невероятно курьезный гол

Очень курьезный эпизод случился в матче третьего по силе дивизиона Польши между "Конкордией" и "Ураганом", который закончился со счетом 3:1.

Как сообщает newsru.co.il, мяч после сильного броска из аута в исполнении 18-летнего игрока "Конкордии" Чиприана Мацижевски летел прямо в руки голкиперу, но он не рассчитал траекторию и отправил игровой снаряд в сетку.

Ляп голкипера

...BO ZDOLNY MŁODZIEŻOWIEC TO I Z AUTU STRZELI! 😃



W roli wyrzucającego - Cyprian Maciejewski, rocznik 2001, 190 cm wzrostu, Concordia Elbląg (3. Liga) - zawodnik reprezentowany przez naszą I-N-I Music & Sport Agency



CC: @tytezmaszszanse x @EmilKot pic.twitter.com/xoNQFSlK88 — Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) December 18, 2019

Стоит отметить, что голы, забитые прямым вбрасыванием из аута, не считаются. Если бы вратарь не коснулся мяча, то счет на табло остался бы прежним.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист из низшего дивизиона чемпионата совершил один из самых жестоких подкатов года, спровоцировав настоящий мордобой.

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