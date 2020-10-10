Заболевший коронавирусом Степаненко назвал первые симптомы и "сильно удивился"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что был очень удивлен, узнав о заражении COVID-19.

По словам футболиста сборной Украины, у него не было большой температуры и кашля.

"Симптомы появились как при обычной простуде. Я думал, что просто простудился. У меня был насморк, болела голова и неважно себя чувствовал. Списал это на то, что были тренировки при плохой погоде. Были ливни – мы тренировались, не успел где-то быстро переодеться и подхватил простуду. Но когда после матча мне сказали, что я заразился коронавирусом – это конечно меня очень сильно удивило. Я полматча отыграл и чувствовал себя нормально. Сейчас лечусь на самоизоляции. Надеюсь, что в скором времени мой тест будет отрицательным", – заявил хавбек в эфире "Свободы слова Савика Шустера"

Тарас добавил, что единственный симптом, который у него остался - это заложенность носа.

"В принципе каких-то других симптомов у меня нет", – отметил Степаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об инфицировании Степаненко и Пятова появилась 4 октября.

8 числа Палкин сообщил, что еще 18 футболистов и сотрудников "Шахтера" подхватили COVID-19.