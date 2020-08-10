Заболевший коронавирусом футболист сборной Украины рассказал о своем состоянии

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который сдал положительный тест на коронавирус, заявил, что чувствует себя хорошо.

"Сейчас уже чувствую себя хорошо. Когда начались тренировки, почувствовал недомогание, была температура. Сдал тест, который оказался положительным. После меня сдала команда, у всех был отрицательный тест. Я на самоизоляции уже пятый день. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет, кроме потери обоняния и слабого вкуса. Думаю, через 9-10 дней сдам еще один ПЦР-тест и после этого можно будет говорить о возвращении к тренировкам", – цитирует слова Иванисени издание meta-ratings.com.ua.

Он также признался, что не знает, где мог заболеть.

"Где мог заболеть? Не знаю. Был в отпуске, придерживался всех правил карантина, в людных местах всегда надевал маску, мыл руки, но не уберег себя от коронавируса", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" COVID-19 был выявлен у форварда Назария Русина и его соседа по комнате на тренировочной базе команды Романа Вантуха.

После этого нападающий, который недавно отпраздновал свадьбу, обратился к журналистам.