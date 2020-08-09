Заболевший коронавирусом футболист "Динамо" обратился к журналистам

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин записал в Instagram обращение к журналистам.

Футболист молодежной сборной Украины призвал все спортивные группы не распространять информацию о том, что он подхватил COVID-19 на свадьбе.

"Всем журналистам и футбольным группам. Мы праздновали свадьбу 21 июля. Первый ПЦР-тест, который был мной здан 30 июля, был негативным. Прошу не размещать неправдивую информацию", – написал Русин в сторис.

Обращение Назария Русина Instagram Назарий Русина

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально проинформировало, что у Русина и его партнера по комнате на базе клуба Романа Вантуха диагностированы COVID-19.

Русин 21 июля в пригороде Львова отгулял свадьбу, женившись на своей давней подруге Марии.