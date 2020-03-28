Заразившийся коронавирусом аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, какие ощущение испытывал во время болезни.

Пауло Дибала

"У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. Я едва мог дышать. Раньше мне удавалось походить не более 5 минут, после чего я не мог пошевелиться от страшной боли в мышцах. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше", — приводит слова Дибала Football Italia.

Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились COVID-19. Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.

Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.

Ранее COVID-19 выявили у одноклубников Дибалы — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. После этого члены "Ювентуса" были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем супруга форварда Криштиану Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.

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