Заболевший COVID-19 футболист "Динамо" рассказал о симптомах

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал, что у него не пропало обоняние.

Грузин пожелал своим здоровым одноклубникам удачи в матче с "Барселоной".

"У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, все нормально. Ребята говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится", – сказал Цитаишвили в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" не сможет задействовать сразу 12 футболистов в матче с "Барселоной". Основная часть игроков не сможет принять участие в игре из-за коронавируса.

Напомним, что поединок 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" состоится 4 ноября. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.