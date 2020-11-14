Заболевшие COVID-19 игроки "Динамо", которые были со сборной Украины в Германии, отправились домой

Не дождавшись от Украинской ассоциации футбола (УАФ) решения, когда четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис самостоятельно организовал их возвращение, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что при поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, Игорь Михайлович договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и скоро будут дома.

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером благополучно вернулся к своему клубу.

Напомним, 14 ноября сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на "Ред Булл Арена" завершилась со счетом 1:3.