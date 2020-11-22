OBOZREVATEL продолжает рассказывать о ведущих футболистах киевского "Динамо" разных поколений. Сегодня в центре нашего внимания – Виктор Каневский.

Визитная карточка. Родился в 1936 году, коренной киевлянин. Нападающий, мастер спорта. Играл за "Динамо" (Киев), "Черноморец" (Одесса). Чемпион СССР 1961 года, серебряный призер 1960 года. В чемпионатах СССР сыграл 220 матчей, забил 88 мячей, из них 80 – за "Динамо". Участник чемпионата мира 1962 года.

Дебют Каневского в "Динамо" состоялся в далеком 1956 году. Виктор, центральный нападающий, принял "эстафету" от Андрея Зазроева. Каневский – бомбардир по призванию. Для этого у него было все: удары с обеих ног, набор самых разнообразных финтов, высокая техника, атлетизм, хорошая скорость, желание "пробивать" голкиперов из самых неожиданных позиций.

Особенно страдал от киевского центрфорварда вратарь московских клубов "Локомотив" и "Спартак" Владимир Маслаченко. Даже в год, когда он был признан лучшим голкипером страны, получив приз журнала "Огонек", Канева (так любя называли его болельщики) четыре раза заставлял его доставать мяч из сетки своих ворот.

После одного из матчей Маслаченко откровенно признался: "Мне показалось, что мяч порвал сетку и улетел на трибуну. Я поначалу даже не понял, где именно он прошел в ворота".

Легендарный Лев Яшин также лестно отзывался о киевском динамовце: "Мне больше всех неприятностей доставлял Каневский. Несколько мячей, которые он забил мне, можно с полным основанием называть "мертвыми". Он не гнушался борьбы с защитниками, смело вступал в единоборства с ними".

Каневский бил по воротам с необычайной силой. Это прочувствовали на себе вратари сильных профессиональных клубов ФРГ, Англии, Австрии, Бразилии, Италии, некоторых сборных.

Виктор был настоящим лидером команды, и недаром в звездном для киевлян 1961 году ему доверили капитанскую повязку. В том году подопечные Вячеслава Соловьева, прервав гегемонию московских команд, впервые завоевали звание чемпионов страны.

В том чемпионате Каневский провел 26 матчей, в которых забил 18 мячей, и принимал поздравления капитан вместе с партнерами: Макаровым, Серебряниковым, Лобановским, Войновым, Сабо, Базилевичем… Он был единственным киевлянином, выступавшим за сборную СССР на чемпионате мира 1962 года в Чили. Наша команда вышла из группы с первого места, в которой также выступали сборные Югославии, Колумбии и Уругвая.

В 1964-м "Динамо" спустя 10 лет, уже под руководством Виктора Маслова, во второй раз выиграло Кубок СССР. 27 сентября победный гол Каневского в финальном матче с "Крыльями Советов" из Куйбышева принес киевлянам заветный трофей. Благодаря этому успеху перед "бело-синими" открылась дверь в футбольную Европу.

Но тот сезон стал последним в динамовской карьере Каневского. Накануне старта чемпионата страны 1965 года Виктор уехал в Одессу, в "Черноморец", вышедший в высшую лигу. Здесь его партнерами стали Лобановский и Базилевич.

Уже через год 30-летний футболист в самом расцвете сил принял предложение перейти на тренерскую работу в харьковский "Металлист". В тренерской карьере Каневского было много клубов: "Металлург" Запорожье, "Буковина" Черновцы, "Пахтакор" Ташкент, став заслуженным тренером Узбекистана, "Днепр" Днепропетровск, где он заменил Лобановского, "Таврия" Симферополь, юношеская сборная Украины. С последней ему удалось выиграть турнир "Переправа", где "засветились" Демьяненко, Михайлов, Журавлев и т.д.

Но в жизни Каневского были не только радостные дни. Накопились и обиды, в первую очередь по национальному признаку. Даже в звездные годы партией рекомендовалось его настоящее отчество "Израилевич" в прессе заменять на "Ильич". Каневе "перекрыли кислород" везде, отказали в выезде на постоянное жительство в США, причем решение принималось под надуманным предлогом. "Он ведь четыре раза был тренером "Днепра", команды завода "Южмаш". Так что, вы хотите, чтобы секреты ракетного завода знали в ЦРУ?" Вот так, будто бы Каневский знал все тайны советского ракетостроения. Слишком абсурдно, но это было…

В итоге Виктор был безработным почти 10 лет. Даже на командной фотографии после триумфа в 1961 году Каневского просто-напросто удалили – стоит вся команда, а капитана "Динамо" на ней нет. И лишь в 1983 году под поручительство Лобановского ему доверили тренировать динамовскую команду Ирпеня, фарм-команду основного состава "бело-синих".

В 1988 году для него наконец "распахнулись" ворота, и за три года до распада СССР Виктор Каневский покинул страну. В Нью-Йорке он тренировал детей в собственной футбольной школе. Несколько раз прилетал в Киев, приходил в родной клуб, и каждый раз убеждался, что его в родном городе помнят и любят.

Сердце Каневского перестало биться 25 ноября 2018 года…