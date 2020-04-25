22 года назад полузащитник "Манчестер Сити" Джейми Поллок забил мяч, который до сих пор многими экспертами считается самым красивым автоголом в истории мирового футбола.

Джейми Поллок ФК Манчестер Сити

25 апреля 1998 года при счете 1:1 в матче против КПР, Поллок, которого подписали за месяц до этой игры, сотворил шедевр. Футболист элегантно убрал соперника и ударом головой перебросил своего вратаря.

"Ман Сити" смог забить гол, но ничья 2:2 им ничего не дала. В последнем туре "горожане" разгромили "Сток Сити" (5:2), но команда все равно вылетела во вторую лигу.

7-секундный ролик с чудо-дриблингом Поллока в Youtube (более 3 миллионов просмотров) так и назван "Лучший автогол всех времен"

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер парагвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против клуба "Гуаренья", забив сам себе невероятным образом.