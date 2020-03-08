Забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов: в сети вспомнили видео

13 лет назад, 7 марта 2007 года нидерландский футболист Рой Макай забил самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов.

Нападающий "Баварии" отметился невероятным ударом в первом раунде плей-офф против "Реала". После поражения в первом матче (2:3), в ответном форвард уже на 11-й секунде открыл счет в игре.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить неповторимый шедевр нападающего сборной Нидерландов.

Встреча завершилась победой мюнхенцев 2:1. В четвертьфинале немцы попали на "Милан" и вылетели из турнира. "Россонери" дошли до финала, где обыграли "Ливерпуль" 2:1.

Ранее в сети вспомнили величайший гол в истории футбола. На 22-й минуте при счете 0:0 в в товарищеском матч против сборной Франции, бразильский защитник Роберто Карлос отметился фантастическим ударом с 35 метров.

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