Забила гола и сняла с себя майку: необычные факты о футболе

Футбол, любимая игра миллионов, красен не только забитыми мячами, стремительными проходами атакующих футболистов, самоотверженными подкатами защитников и сэйвами голкиперов.

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Также очень интересно наблюдать за эмоциями участников и болельщиков. К примеру, "волна", которая порой прокатывается по трибунам спортивных арен, впервые была продемонстрирована в Мексике. Это стало модным, и теперь ее можно видеть на аренах многих стран мира. Очень мощной она была на НСК "Олимпийский", когда киевское "Динамо" или сборная Украины собирали на трибунах аншлаги, и болельщики в едином порыве, "подгоняя" своих любимцев вперед, сами не могли усидеть на месте. Сейчас это случается намного реже на главной арене страны…

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Снять с себя футболку после забитого мяча и махать ею над головой – так это радостное событие отмечают многие игроки, но среди мужского пола. А вот однажды это сделала женщина – игрок сборной США. В 1999 году Брэнди Честейн забила красивый мяч в ворота сборной Германии на чемпионате мира и от радости сорвала с себя игровую футболку. Зрители-мужчины были в восторге. Ее фото попало на обложку популярного журнала, а саму длинноногую блондинку начали частенько приглашать на фотосессии для глянцевых изданий.

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В 1994 году во время чемпионата мира в США у одного из лидеров сборной Бразилии Бебето в день матча родился сын. Отец был на седьмом небе от счастья. Это событие он отметил забитым мячом в ворота соперника, а затем, сложив руки, продемонстрировал движения, напоминающие качание маленького ребенка. Теперь многие игроки, в том числе и украинских клубов, у которых рождается ребенок, делают у кромки поля то же самое. Зрителям нравится, папа счастлив.

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То, что он способный акробат, Джулиус Агахова из "Шахтера" постоянно подтверждал после каждого забитого мяча. А забивал он частенько… Сальто в исполнении нигерийца – это нечто, фанатам нравилось. Количество кульбитов зависело от того, насколько важным был забитый мяч для команды. Рекорд Агаховы в "Шахтере" – 12 кульбитов. Сейчас достойных "акробатов", типа Агаховы, у "горняков" что-то не видно…

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Особая тема – любовь футболистов к разного рода талисманам и амулетам. Например, бывший форвард "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес после каждого забитого гола целовал перстень на руке.

Между прочим, большинство футболистов считают, что талисманом может быть любое кольцо, но только не обручальное – даже примерные семьянины перед игрой предпочитают оставлять символ супружеской верности в раздевалке. Одно время среди футболистов было можным выходить на матч с различными цепочками и амулетами, но чиновники ФИФА, опасаясь, что игрок может пораниться сам или травмировать других, наложили табу на подобные украшения.

Возможно, у кого-то из игроков после этого и пошатнулась вера в собственные силы, но только не у Ромарио – бразильцу на фарт достаточно было поцеловать собственный палец. Карпатский Марадона Георге Хаджи всегда возил с собой в дорожной сумке бумажного журавлика. А еще, выходя на поле, Георге частенько устремлял взор в небо, видимо, надеясь увидеть там настоящих журавлей, которые в Румынии считаются символом счастья и удачи.

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Но самый суеверный народ среди футболистов – это, конечно же, вратари. Свои приметы есть практически у каждого стража ворот. Первым делом вспоминается легендарный Лев Яшин и его не менее легендарная кепка. Ринат Дасаев, защищавший ворота "Спартака" и сборной СССР в 1980-е, искал поддержки у Аллаха, кладя в угол ворот томик Корана.

Валерий Сарычев, играя в Корее, решил привлечь удачу весьма экстравагантным способом – чтобы ворота оставались "сухими", россиянин взял себе корейское имя Син и Сон, что в переводе означает "рука бога". Свой талисман был у Оливера Кана – щипцы для бакенбард, которые всегда лежали в его дорожной сумке. Чешский вратарь Ян Лаштувка, выступавший в Украине за "Шахтер" и "Днепр", заколдовывал ворота без всяких посторонних предметов – трижды пнул ногой каждую стойку ворот и к бою, считай, готов.

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Футбольные наставники не менее суеверны. Так, бывший тренер "Айнтрахта" Хорст Эрманнтраут во время матча никогда не сидел на тренерской скамье – только на собственном стуле, который всегда возил с собой. А о многочисленных суевериях Валерия Лобановского OBOZREVATEL не раз рассказывал вам.

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