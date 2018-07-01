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Чемпионат мира 2018
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За язык не тянули: самые нелепые обещания россиян ради победы над Испанией

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Россияне перед матчем сборной РФ против Испании давали самые нелепые обещания на случай победы своей национальной команды.

Поскольку хозяева ЧМ-2018 одержали победу над испанцами, то за слова придется отвечать.

ТОП-10 обещаний обнародовала "Медуза".

Среди популярных обещаний, в частности, напиться и бросить пить, выучить испанский и т. д.

Также в сети обещали бросить курить, поверить в Бога и сделать предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.

Некоторые пользователи сети не разделили радости болельщиков, напомнив о поднятии тарифов на ЖКХ и пенсионного возраста, а также вступления в силу так называемого "пакета Яровой".

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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