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За трансфер украинца Зинченко бьются сразу два клуба АПЛ

1.7тЧитать новость на украинском

В борьбу за украинского футболиста Александра Зинченко вступил лондонский "Фулхэм".

Только сегодня "Фулхэм", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу, объявил о подписании полузащитника "Ниццы" Жана-Микаэля Сери. Однако "Дачники", как называют команду болельщики, не намерены заканчивать на этом свою трансферную кампанию. Как сообщает The Telegraph, клуб заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

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Как известно, недавно стало известно об активном интересе к 21-летнему украинцу со стороны "Вулверхэмптона", который, как и "Фулхэм", поднялся в Премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по рангу дивизиона Англии). "Волки" предлагают "Ман Сити" 16 млн фунтов за игрока. По информации источника, "Фулхэм" готов перебить предложение "Волков" и при этом предлагает самому игроку выбрать ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

Александр Зинченко

В минувшем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" Гвардиолы 14 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный комментатор объяснил наказание хорватских футболистов: "У россиян - пена изо рта".

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Тема
Трансферы
Персона
Александр Зинченко
Место
Великобритания
Объекты
ФулхэмФК Манчестер Сити
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