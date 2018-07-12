За трансфер украинца Зинченко бьются сразу два клуба АПЛ

В борьбу за украинского футболиста Александра Зинченко вступил лондонский "Фулхэм".

Только сегодня "Фулхэм", который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу, объявил о подписании полузащитника "Ниццы" Жана-Микаэля Сери. Однако "Дачники", как называют команду болельщики, не намерены заканчивать на этом свою трансферную кампанию. Как сообщает The Telegraph, клуб заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

Как известно, недавно стало известно об активном интересе к 21-летнему украинцу со стороны "Вулверхэмптона", который, как и "Фулхэм", поднялся в Премьер-лигу из Чемпионшипа (второго по рангу дивизиона Англии). "Волки" предлагают "Ман Сити" 16 млн фунтов за игрока. По информации источника, "Фулхэм" готов перебить предложение "Волков" и при этом предлагает самому игроку выбрать ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

Александр Зинченко

В минувшем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" Гвардиолы 14 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.

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